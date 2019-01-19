Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) составили список глобальных угроз здоровью, с которыми люди могут столкнуться в 2019 году, сообщается на сайте ВОЗ.

На первое место эксперты поставили загрязнение воздуха и изменение климата на планете. Они подчеркнули, что в настоящее время девять из десяти человек в мире дышат загрязненным воздухом.

Второе место в списке глобальных угроз занимают такие неинфекционные заболевания, как диабет, рак и болезни сердца. Ежегодно на них приходится около 70% всех смертей в мире. Возраст умерших по этим причинам — от 30 до 69 лет.

На третьем месте — глобальная пандемия гриппа. Эксперты заметили, что это единственное заболевание, которое трудно спрогнозировать и оценить его масштабы.

На четвертой строчке оказались трудные условия жизни для некоторых людей планеты. По подсчетам экспертов ВОЗ, 22% населения мира живут в местах, где постоянно наблюдаются засуха, голод, военные конфликты, где нет полноценной медицинской помощи.

В десятку угроз вошли также устойчивость к противомикробным препаратам, вирус Эбола и другие аналогичные болезни, слабая система первой медицинской помощи, отказ от вакцинации, лихорадка Денге и ВИЧ.

В ВОЗ сообщили, что для устранения этих угроз в 2019 году стартует новый пятилетний стратегический план организации.