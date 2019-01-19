В Калинковичах по горячим следам задержан подозреваемый в совершении тяжких преступлений.

Как сообщает сайт УВД Гомельского облисполкома, 19 января в 7.53 в оперативно-дежурную службу Калинковичского РОВД поступило сообщение от дежурного РОЧС о том, что в лесном массиве в конце ул. Лесной в г.Калинковичи горит автомашина такси. На место происшествия выбыла следственно-оперативная группа.

Во время тушения пожара сотрудники милиции предпринимали попытки созвониться с водителем, однако тот не отвечал. Начались его поиски. Оперативник райотдела милиции во время проверки д.Гулевичи обнаружил тело водителя без признаков жизни.

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Калинковичского РОВД был установлен подозреваемый в совершении преступлений. Им оказался неработающий житель г.Калинковичи, 1993 года рождения, ранее не судимый, неоднократно привлекавшийся к административной ответственности за различные виды правонарушений.

В настоявшее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.