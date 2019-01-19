Крещение Господне с традиционным для многих купанием отмечается в ночь на 19 января. Верующие собираются вместе для того, чтобы окунуться в ледяную воду.

Президент Российской Федерации Владимир Путин с удовольствием принял участие в крещенских купаниях.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал о том, что российский лидер на протяжении нескольких лет придерживается этой традиции.

Безусловно, конкретное место купания президента в Кремле не сообщили. Однако одно известно точно — окунался Владимир Путин в Подмосковье.