В одной из воинских частей Петропавловск-Камчатского региона в ходе проверки выявлено умышленное уничтожение военного имущества. Об этом говорится в сообщении Главной военной прокуратуры России, опубликованном в пятницу, 18 января.

По информации ведомства, заместитель командира части приказал внести в раздаточные ведомости «сведения о выдаче завышенного количества боеприпасов». Это было сделано «в целях создания видимости качественного проведения занятий» по стрельбе «из стрелкового оружия, гранатометов и боевых машин». Списанные как израсходованные боеприпасы на самом деле были «вывезены за пределы полигона и выброшены в болото», отмечает прокуратура.

Руководитель стрельб «в целях сокрытия противоправных действий» утвердил ведомость. Причиненный государству ущерб превышает 1,3 млн рублей, подчеркивается в сообщении. Следственные органы по итогам проверки возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении военного имущества.