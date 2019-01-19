Эпизод мультфильма «Маша и Медведь», который называется «Маша плюс каша», стал самым просматриваемым анимационным роликом на YouTube, и за это его занесли в Книгу мировых рекордов Гиннесса.

«Эпизод «Маша плюс каша» вошел в Книгу мировых рекордов Гиннесса и стал самым просматриваемым мультфильмом, анимационным видео на YouTube. На сегодняшний день эпизод набрал уже более 3,3 млрд просмотров глобально, став единственным анимационным видео в мире, которое входит в топ-5 самых просматриваемых контентов на YouTube за все время существования платформы», — рассказали ТАСС представители компании «Анимаккорд».

В январе этого года исполняется 10 лет со дня выхода первого эпизода мультсериала.