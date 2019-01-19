Палата представителей Национального собрания (ППНС) в первом чтении приняла проект закона «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Беларусь «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь».

В частности, изменения статей 43, 44 и 45 предоставляют местным органам власти право обязывать субъектов хозяйствования и граждан за собственный счет благоустраивать прилегающие к их участкам территории, то есть земли, не находящихся в собственности или аренде у этих субъектов, сообщает belmarket.by со ссылкой на пресс-службу БСПН.

В проекте нет определения прилегающей территории и не понятно, что считать благоустройством. Что такое прилегающая территория: один метр от забора или сто метров? Что означает благоустроить: соблюсти чистоту, порядок, высадить цветы или поставить золотую статую на данном участке? Отсутствие ответов на данные вопросы обеспокоило бизнес-союзы.

Депутат ППНС Анна Канопацкая обратилась в Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.C.Кунявского (БСПН) с просьбой высказать мнение по данной законодательной инициативе. Одновременно в письме парламентарий выразила опасение по поводу того, что расширение вмешательства местных органов власти в деятельность субъектов хозяйствования может негативно повлиять на бизнес-климат, снизить инвестиционную привлекательность Беларуси.

Рассмотрев обращение депутата Анны Канопацкой и изучив поправки в закон «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», эксперты БСПН пришли к выводу, что изменения в статьях 43, 44 и 45 данного закона противоречат Конституции, Гражданскому кодексу, а также самому закону о местном самоуправлении.

В частности, в соответствии со ст. 56 Конституции граждане обязаны принимать участие в финансировании государственных расходов путем уплаты государственных налогов, пошлин и иных платежей. Согласно ст. 58, никто не может быть принужден к исполнению обязанностей, не предусмотренных основным законом и другими законами. Установление местных налогов и сборов отнесено к исключительной компетенции местных Советов депутатов (ст. 121). При этом основной закон не дал им право на установление неконтролируемых размеров поборов с хозяйствующих субъектов и граждан.

В ст. 2 Гражданского кодекса установлена система принципов, определяющих и регламентирующих гражданские отношения. Все участники гражданских отношений, в том числе государство, его органы и должностные лица, действуют в пределах Конституции и принятых в соответствии с ней актов законодательства (принцип верховенства права). Вмешательство в частные дела не допускается (принцип недопустимости произвольного вмешательства в частные дела). Участники гражданских правоотношений приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своих интересах. Они свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора.

В соответствии со ст. 56 Закона «О местном управлении о самоуправлении в Республике Беларусь» гражданско-правовые отношения Советов, исполнительных и распорядительных органов с другими организациями строятся на договорное основе.

Эксперты БСПН считают, что от предлагаемых дополнений в статьи 43, 44 и 45 закона «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» необходимо отказаться по указанным выше основаниям.