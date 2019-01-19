17 января Белорусский национальный конгресс выдвинул Николая Статкевича в качестве потенциального кандидата в президенты. Одним из немногих участников форума, кто не проголосовал за выдвижение Статкевича, стал лидер профсоюза РЭП Геннадий Федынич (входит в БНК как физическое лицо). О мотивах своего решения Геннадий Федынич рассказал «Белорусскому партизану».

– Геннадий Федорович, почему вы не голосовали за выдвижение претендента от Беларуского национального конгресса в президенты?

– Я не голосовал против, я воздержался. В ситуации, в которой сегодня оказалась Беларусь, к выдвижению кандидата (кто бы это ни был!) нужно походить крайне серьезно, взвешенно и прагматично. Выходить к людям нужно с понятной конкретной программой, даже если ты никогда не станешь президентом, хорошую программу могут взять на вооружение другие политики, а люди ее запомнят – и даже спустя время потребуют ее исполнения.

– У Статкевича такой программы нет?

– Как мы слышали на заседании Беларуского национального конгресса, программы нет, ее еще предстоит разрабатывать.

Не хочу никого обидеть, но скажу, как думаю: началось вылупливание из яиц новых кандидатов – их может быть и пять, и десять. Я всегда спрашиваю: когда вы выдвигаетесь, вы думаете о народе или перед вами одна цель – попиариться, получить дивиденды в качестве кандидата в президенты? Народ ждет лидера, который будет заботиться о нем, народ устал ждать альтернативных предложений. Боюсь, что даже когда появится достойный политик, народ может не заметить этого, потому что устал ждать. Нужно подключить адекватных специалистов (экономистов, политологов, специалистов от реального сектора экономики, малого и среднего бизнеса и других), выработать программу, понятную и России, и Западу, а самое главное – простым гражданам Беларуси.

Независимость не делается ни на западе, ни на востоке, ни на юге, независимость создает и постоянно поддерживает только народ. Я категорический противник того, чтобы использовать людей для достижения личных сиюминутных целей, а затем – просто забыть о них.

Я не против персоны самого Статкевича – это мужественный человек, в этом никто не сомневается. На заседании БНК я говорил предельно открыто: приземлитесь! Если вы считаете себя известными в стране – идите на Комаровку: если хотя бы каждый двадцатый-тридцатый знает про БНК (в чем я сомневаюсь), то, может быть, каждый десятый-двадцатый вспомнит, кто такой Статкевич. Увы, патриотов знают только патриоты.

– Статкевич на заседании БНК объявил о начале борьбы за независимость…

– Независимость Беларуси – крайне болезненная проблема. Независимость не может быть только в словах, на бумаге, в гербах и на знаменах – независимость созревает и хранится в душе каждого человека. Независимость – это большая рутинная работа, ежедневная, порой неблагодарная, но крайне необходимая. Люди должны почувствовать сами: если сегодня мы потеряем Беларусь, то завтра потеряем друг друга, свои семьи, потеряем благосостояние. Благосостояние каждого из нас, каждой семьи, всего народа зависит от независимости Беларуси, в которой должны появиться и новые рабочие места, и новые технологии, и новое отношение к людям, достойная зарплата, прозрачность выборов, без подтасовок, выборность судов, мэров, никаких указов и декретов – все должно быть по закону. Стань я президентом, приложил бы все усилия, чтобы республика перестала быть президентской, а стала парламентской; или оставить должность президента только с представительскими функциями, как в Германии, например. Все должен решать народ.

– Уже проявились очертания будущей президентской кампании. На ваш взгляд, по какому сценарию она пройдет?

– На мой взгляд, нынешняя кампания станет похлеще всех предыдущих: претендентов в кандидаты появится тьма-тьмущая, и власть приложит все усилия для увеличения их количества. Но самое страшное в том, что никто ни о чем не хочет договариваться. Не исключаю, что с некоторыми оппозиционными структурами поработали спецслужбы: вы будете при власти, у вас будет возможность легально существовать, а взамен вы будете немножко критиковать, немножко хвалить власть – главное, не выходить за очерченные рамки. Но это не демократия, это полный идиотизм.

Давайте за год-два подготовим новых лидеров и все уйдем достойно в отставку, но при этом будем им помогать. Лично я готов. Пусть появятся новые неформальные лидеры, за которыми пойдут люди в регионах, которые поверят в их лидерские качества. Без них даже разговоры о переменах несостоятельны.

– Сейчас все говорят о российской угрозе для Беларуси. Насколько эта угроза серьезна?

– Финансовая война между Москвой и Минском идет уже давно. Россия – страна огромная, она пользуется тем, что более 70% белорусского экспорта идет в Россию. Это осознанный провал Лукашенко и его правительства – за прошедшие годы можно было спокойно диверсифицировать беларускую экономику. Беда любой страны, не только Беларуси, которая зависит только от одного-единственного соседа. Зависимость существует, ее сразу не ликвидируешь. Но правительство России и россияне – как земля и небо; в России, как и в Беларуси, правительство живет своей жизнью, а народ – своей. Именно Кремль проводит сегодня политику короткого поводка. Да, Москва может сегодня натянуть поводок, но как бы он не лопнул.

Возьмем в качестве примера строительство БелАЭС. Якобы тендер выиграла российская компания, генподрядчик – российский. Как правило, генподрядчик из общей стоимости проекта (а на строительство БелАЭС выделен кредит на 47 миллиардов) на собственные нужды использует 2-2,5%. Россияне взяли около 8%. Мы дали вам кредит, и тут же, ничего не делая, кладем 8% себе в карман. Ребята, это по-соседски (я промолчу о каком-то эфемерном союзном государстве)?

Сегодня мы не знаем, что реально происходит на этом огромном объекте – не только в экономической сфере, но и в производственной.

Я не завидую любому правительству при нынешнем президенте: министрам никто не позволит высказать свои мысли вслух, а тем более – реализовать их на практике.

– Оппозиционные структуры одна за другой выдвигают своих претендентов в кандидаты, по принципу «не победим, так поучаствуем». Что, на ваш взгляд, оппозиция должна делать в сложившейся ситуации?

– Сегодня надо думать не о партии, не о себе-любимом, а про народ, про Беларусь. А для этого необходимо откинуть все личные амбиции, хотя бы один раз в жизни, сесть за стол переговоров. Если партийные руководители не могут найти лидера в своей среде, надо найти его извне. Человека всегда можно раскрутить – была бы команда. Сегодня мы все должны быть в одной упряжке и с одной мыслью: народ Беларуси и независимость – одно целое, одно от другого не отделить. И когда все вместе с одним посланием пойдем к народу, когда мы станем не только говорить, но и слушать народ – только тогда мы сможем найти поддержку среди людей.