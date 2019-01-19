Сборная Франции выиграла женскую эстафету на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Второе место заняли норвежки, третье — немки.

Как сообщает pressball.by, сборная Беларуси (Динара Алимбекова, Елена Кручинкина, Анна Сола, Ирина Кривко) финишировала восьмой с двумя штрафными кругами в пассиве. Два круга штрафа на счету Елены Кручинкиной (стойка).

19.01. Женщины. Эстафета 4х6 км

1. Франция 1:09.27,1 (0+4)

2. Норвегия +11,5 (0+7)

3. Германия +23,4 (0+9)

4. Швеция +1.29,0 (0+9)

5. Россия +1.46,2 (0+14)

6. Словакия +1.57,6 (1+7)

7. Австрия +2.03,5 (2+5)

8. Беларусь +2.07,8 (2+7)

9. Чехия +2.22,2 (0+7)

10. Швейцария +2.32,7 (0+10)

Всего стартовали 22 команды.