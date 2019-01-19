Олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева и ее супруг, именитый биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален, примут участие в «Гонке легенд» в Раубичах 18 февраля, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Белорусской федерации биатлона.

Сейчас Домрачева находится в Минске и в качестве посла II Европейских игр участвует в различных мероприятиях, связанных с проведением общеевропейского спортивного праздника. Так, биатлонистка разместила в своем Instagram-аккаунте серию фото, где она катается на коньках в предвкушении предстоящего спортивного события. «Всё наше новогоднее настроение принесёт сквозь зиму и весну прямо в @minsk2019by Присоединяйтесь!» — написала Дарья.

Кроме того, спортсменка приняла участие в фотосессии в пригороде Минска для одного из белорусских журналов, представ в очень стильном и женственном образе. «Очень приятно и неожиданно было открыть для себя вблизи от Минска прекрасное поместье и познакомиться с гостеприимнейшими хозяевами, полными любви к природе, животным и прекрасному. Выбирайтесь почаще на природу. Столько красивых мест вокруг!» — подчеркнула Домрачева.

После завершения «Гонки легенд», которая откроет чемпионат Европы по биатлону в Раубичах, состоятся официальные проводы из большого спорта Дарьи Домрачевой и другой именитой белорусской биатлонистки Надежды Скардино.

В звездной гонке также примут участие немецкая спортсменка Симона Хаусвальд (чемпионка мира и многократный призер мировых первенств), легендарная французская биатлонистка и олимпийская чемпионка Корин Ниогре и ее соотечественник победитель Олимпийских игр Венсан Дефран. Кроме них, организаторы пригласили Ларса Бергера — норвежскую звезду лыжных гонок и биатлона, Рико Гросса — одного из самых титулованных немецких биатлонистов, а также Фруде Андресена — олимпийского чемпиона и чемпиона мира из Норвегии.

Фото из аккаунта Дарьи Домрачевой и официального аккаунта II Европейских игр в Instagram