Белорусская железная дорога 18 января подписала контракт с компанией ЗАО «Штадлер Минск» на закупку электропоездов для межрегиональных линий бизнес-класса.

Как сообщает belmir.by со ссылкой на пресс-службу БЖД, в соответствии с контрактом белорусская железная дорога приобретет до 2021 года 10 современных пятивагонных электропоездов серии ЭПМ переменного тока с максимальной скоростью 160 км/ч.

Поставка первого электропоезда запланирована на конец 2020 года. Для реализации данного инвестиционного проекта планируется привлечь кредитные ресурсы ведущих иностранных банков.

Базовой моделью для разработки новых электропоездов станут семивагонные электропоезда серии ЭПМ, которые курсируют по БЖД с августа 2016 года по маршруту Минск-Гомель.

Отличительной особенностью новых поездов станет наличие в пассажирском салоне аппаратов по продаже продуктов питания, горячих и прохладительных напитков.

Каждое окно в новых поездах ЭПМ будет оснащено солнцезащитными рулонными шторами с фиксацией их в любом заданном положении.

В поезде предусмотрено наличие 3 туалетных комплексов, один из которых – для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Во всех вагонах информация о номерах вагонов и местах, а также информация, размещаемая на элементах управления для пассажиров, будет продублирована шрифтом Брайля.

Также оборудованы места для проезда людей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

В одном из салонов электропоезда предусмотрены зоны для перевозки детских колясок, крупногабаритного багажа и перевозки трех велосипедов.

Электропоезда будут оборудованы системой беспроводного доступа к сети Интернет (Wi-Fi), а также системой усиления сигнала GSM.

В целях повышения эффективности эксплуатации подвижного состава данные о положении поезда, расходе электроэнергии и маршруте смогут передаваться на сервер БЖД.

Белорусские железнодорожники сотрудничают с компанией «Штадлер» с 2010 года, когда был заключен первый контракт на поставку 10 современных электропоездов для городских линий.

Сегодня в Беларуси в городском, региональном и межрегиональном сообщении курсирует 18 современных электропоездов ЭПг, ЭПр и ЭПМ производства данного концерна.