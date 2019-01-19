Лидер российской группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина попала в лечебное заведение вечером 17 января после сердечного приступа. По сообщению пресс-секретаря группы Марии Кохель, жизни певицы ничто не угрожало и сейчас она чувствует себя удовлетворительно, пишут Naviny.by.

Пока уроженка Минщины находится во Франции, но дальнейшее обследование и лечение планирует проходить, со слов Кохель, на родине, но пресс-секретарь, видимо, оговорилась и подразумевала Россию.

В Instagram Арбенина поблагодарила поклонников за поддержку: «Мне уже легче, я уже могу шевелить руками, ногами. Пожалуйста, не забывайте, что наша музыкантская жизнь сплошь состоит из перелетов, переездов, часовых поясов… Ну не справился чуть-чуть организм. Но я обещаю договориться с сердцем, договориться с головой. Постараюсь себя чуть-чуть беречь».

Ближайший концерт певицы в Минске должен состояться 9 марта.