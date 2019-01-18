В четверг вечером, 17 января, в Гродно произошел крупный пожар. Горела квартира в десятиэтажном доме. К сожалению, погиб человек.

В МЧС сообщили об инциденте в 20 часов 23 минуты. Спасатели прибыли по указанному адресу на проспект Клецкова. Там в 10-этажном доме горела двухкомнатная квартира, расположенная на первом этаже, – проинформировали представители ведомства.

Внутри одной из комнат сотрудники МЧС нашли частично обгоревшее тело хозяина жилья. Мужчина погиб. Из дома было эвакуировано 26 жильцов.

В настоящее время устанавливается причина возгорания. Предполагается, что к несчастью могло привести неосторожное обращение с огнем.