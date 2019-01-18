В современных условиях турбулентности любому государству невозможно выжить в одиночку, самостоятельно, но торговать суверенитетом нельзя.

Такую точку зрения выразил журналистам глава внешнеполитического ведомства Беларуси Владимир Макей, сообщает БЕЛТА.

Касаясь темы участия страны в интеграционных объединениях и наряду с этим сохранения суверенитета, Владимир Макей отметил, что не видит в этом никакого противоречия.

«Недавно мы встречались с моими коллегами европейских государств — министрами иностранных дел Австрии, Венгрии, и я интересовался их мнением на этот счет. И, как мне кажется, есть однозначное четкое понимание относительно того, что сегодня, в турбулентную эпоху, выжить одному государству самостоятельно невозможно, — сказал министр. — Особенно небольшим и средним государствам, особенно тем, которые не имеют мощных финансовых ресурсов, больших залежей полезных ископаемых. Поэтому есть общее понимание, что важно участвовать в интеграционных структурах, которые бы приносили какие-то политические, экономические дивиденды государству».

Однако, как подчеркнул Владимир Макей, есть четкое понимание, что ни в коем случае нельзя торговать своим суверенитетом. На первом месте должны стоять национальные интересы.

«Более того, оба европейских министра сказали, что сегодня даже мало кто говорит о дружественных государствах, братстве в межгосударственных отношениях. Сегодня на первом месте стоят интересы. И если мы посмотрим на поведение некоторых больших геополитических игроков, большие геополитические державы, то мы видим: для них самое главное — продвижение и защита своих национальных интересов, расширение влияния в том или ином регионе».

При этом министр дипломатично заметил, что в данном случае он не имеет в виду какие-то конкретные государства.

«Беларусь как небольшое среднее по размерам европейское государство должна также думать, как нам защитить, отстоять свои интересы, не только сохранить, но и укрепить наши суверенитет и независимость, территориальную целостность», — подчеркнул глава МИД.