В Беларусь с 18 января придет похолодание. Об этом сообщили в Белгидромет Минприроды.

В пятницу, 18 января, погода будет еще оттепельной, однако на выходных столбик термометров начнет стремительно понижаться, а на следующей неделе придут настоящие морозы.

В выходные, 19-20 января, ожидается небольшой мороз. Днем по большей части территории Беларуси пройдет кратковременный снег. Ветер западный, юго-западный с порывами до 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит -3…-9 градусов, при прояснениях до -10…-12 градусов. Днем температура воздуха составит 0…-6 градусов.

В понедельник, 21 января, на большей части территории страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью температура воздуха составит -3…-10 градусов, при прояснениях до -11…-14 градусов. Днем столбики термометров покажут -2…-9 градусов.

Во вторник, 22 января, в отдельных районах страны пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ночью температура понизится до -5…-12 градусов, при прояснениях до -13..-18 градусов. Днем ожидается от -3 до -10 градусов.