В Беларуси вступил в силу закон от 9 января №168-З, вносящий изменения в некоторые законы по вопросам обеспечения пограничной безопасности. Для белорусских граждан расширен перечень документов, которые можно будет предъявить при нахождении в пограничной зоне, сообщили в Госпогранкомитете.

Теперь кроме паспорта гражданин при проверке документов может предъявить военный билет, водительское или служебное удостоверение. Иностранцы же могут без пропусков следовать транзитом через погранзону в санатории, дома отдыха и посещать объекты придорожного сервиса.

Вместе с тем пограничники в связи с активизацией противоправной деятельности на границе будут определять места въезда или входа в пограничную полосу и также временной промежуток, в который можно находиться за рубежом инженерных сооружений и заграждений. В пределах пограничной полосы запрещается использование без согласования с пограничниками оптических приборов и преодолевать инженерные сооружения и заграждения.

Также закон предусматривает возможность использования автоматических средств пограничного контроля биометрических паспортов, которые позволяют проводить контроль без участия контролера. Это должно значительно сократить время, необходимое для прохождения пограничного контроля.

Кроме того, урегулировано наделение таможенных органов полномочиями по выполнению отдельных функций органов погранслужбы, что высвободит около 100 должностей в органах погранслужбы, которые перераспределят в подразделения, охраняющие границу на украинском и прибалтийском участках и в Национальном аэропорту.