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С 26 января вступают в силу изменения в закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Одно из важных новшеств касается работы на массовых мероприятиях журналистов, сообщает “Белорусская ассоциация журналистов”.

Теперь закон обязывает журналистов, которые собираются освещать массовое мероприятие, брать с собой документ, удостоверяющий личность, а также служебное удостоверение.

Причем в новой редакции закона «О массовых мероприятиях» подробно прописано, какие это могут быть удостоверения. Либо это удостоверение от СМИ, зарегистрированного на территории Беларуси, либо от информационного интернет-ресурса, распространяющего продукцию СМИ, либо документ, подтверждающий аккредитацию журналиста иностранного средства массовой информации. Как быть журналистам тех иностранных СМИ, которые не имеют аккредитации в Беларуси, в законе не уточняется.

Кроме того, журналист, находящийся на массовом мероприятии, обязан иметь ясно видимый отличительный знак представителя СМИ. Это может быть нарукавная повязка, бейдж, жилет или иной опознавательный знак.

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