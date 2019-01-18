Введение новых тарифов на электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения погрязло в белорусской бюрократии. Сложившаяся ситуация ставит под угрозу срыва план президента по стимулированию потребления электроэнергии вместо российского газа.

Напомним, что уже на 2019 год намечен запуск первого энергоблока Белорусской АЭС, а в 2020 году планируется запустить второй блок. После этого белорусская энергетика прирастет огромным количеством дешевой электроэнергии, которую просто некуда будет девать. Ориентировочно БелАЭС будет давать такие объемы, которые будут равны половине всей потребляемой электроэнергии страны.

В отличие от газа или нефти, электричество нельзя залить в подземные хранилища и хранить, пока не понадобится. Экспортные перспективы белорусской энергетики тоже весьма туманны: Запад не будет брать наше электричество из политических соображений (спасибо Литве), а Востоку оно не нужно — своего хватает. В итоге, электричество нужно будет использовать внутри страны. Именно для стимулирования потребления электроэнергии вместо газа, глава государства и подписал указ №492 «Об установлении тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения на 2019 год», который вступил в силу с 1 января 2019 года. Однако белорусская бюрократия, похоже, на корню похоронит инициативу президента.

Максимально усложнили

Глава государства не просто так решил стимулировать население потреблять для отопления и горячего водоснабжения электричество, а не газ. В ближайших планах и модернизация белорусской промышленности, которая также должна перейти с газа на электроэнергию. Но модернизации промышленности нужно много денег и много времени, а вот население более мобильно и, главное, за свой счет может перейти с газа на электроэнергию.

Согласно указу, население уже с 1 января может перейти на новый тариф для нужд отопления и горячего водоснабжения. Однако на деле неизвестно, когда это произойдет и произойдет ли вообще. Для стимулирования потребления электричества мало просто снизить тарифы, нужно еще было максимально упростить саму процедуру. Но, похоже, разработчики указа сделали все от них возможное, чтобы максимально усложнить этот процесс. Их понять можно, ведь в бюджете уже заложены расходы на газификацию большого количества населенных пунктов в 2019 году. Там большие деньги и большой объем работ. Даже в филиале «Энергосбыт» не знают, каким образом выполнять указ президента. Люди уже идут, пишут заявления, а им отвечают: «Какой новый тариф, какие три копейки? Еще нет разъяснений и будут они не раньше конца месяца». Сами энергетики признаются, что разработчики указа перемудрили с новым тарифом. Там десятки вопросов требуют незамедлительных ответов, которых пока на горизонте не видно

«Ежедневник» обратился за разъяснениями в Министерство энергетики, и полученный ответ лишь подтвердил все опасения. Чуть ниже мы дадим пояснения Минэнерго без купюр, а сейчас просто попытаемся разъяснить ситуацию.

Что выгоднее газ или электричество?

Снизив в три раза тарифы на электричество для нужд отопления и горячего водоснабжения, президент все равно даже не уравнял стоимость этих двух видов энергии. По подсчетам «Ежедневника», если брать сугубо отопление дома на 100 кв.м., то электричество все равно будет обходиться дороже газа где-то на 50 рублей в месяц.

Если проводить газ за счет государственных субсидий (в деревню проводится бесплатно, а подводку к дому государство покрывает на 75%), то газификация дома обойдется в 2-2,5 тыс. рублей. Таким образом, подводка газа, учитывая разницу цен с электричеством, окупится где-то через 4 года, а после этого начнет приносить прибыль. Но это при нынешних тарифах. Между тем, уже после запуска первого блока БелАЭС правительство обещает снижение цен на электричество в районе 25%, а газ тем временем будет дорожать. Иными словами, смысл переходить на электричество вместо того, чтобы тратить деньги на подводку газа есть. Но, правительство и разработчики указа, похоже, сделали все возможное, чтобы этого не произошло.

Перемудрили

Согласно пояснениям Минэнерго, чтобы получить тариф для нужд отопления и горячего водоснабжения стоимостью 3,5 копейки за киловатт, нужно, чтобы дом (или квартира) не был подключен к центральному отоплению или газоснабжению и кроме того должен иметь отдельный электросчетчик к электрокотлу, мощность которого должна быть более 5 Квт. В Минэнерго не пояснили, каким образом устанавливается счетчик и можно ли его повесить, например, на одну из трех фаз, которые подведены к дому. Однако в «Энергосбыте» пояснили, что подключение счетчика, скорее всего, будет происходить по стандартной технологии. Речь идет о том, что нужно идти писать заявление на новое подключение к дому, получать разрешенную вводную мощность, делать проект, проводить испытания, проводить новый кабель к дому и т.д. и т.п. В общем нужно будет делать все то, что обычно делают люди при подключении нового дома к электрической сети. В итоге у жителей таких домов будет два отдельных подключения с отдельным учетом потребляемой электроэнергии. Сами инженеры сбытовых организаций признаются, что с отдельным счетчиком разработчики указа явно перемудрили. Это такая же глупость, как взять и потребовать подключение отдельных счетчиков к электроплитам в жилых помещениях. Но ведь не требуют, нашли решение, разработали тариф. Почему же с отоплением и горячим водоснабжением принялись огород городить?

В новых стоящихся домах опять же придется подводить два кабеля и ставить два счетчика. При этом опять же почему-то нельзя сделать отопление дома на основе электрических теплых полов или индивидуальных отопительных приборов в каждой комнате, подключаемых в розетку. Должен быть обязательно котел и, значит, придется проводить по дому трубы. Хотя вариант с электрическими полами или индивидуальными обогревательными приборами стоил бы дешевле и стимулировал бы строить дом под электричество, а не газ. Но вот почему-то нельзя.

Мало того, что стоимость работ по подключению отдельной линии с отдельным счетчиком сопоставима по стоимости с газификацией дома, так перспектива их выполнения весьма сомнительна. Дело в том, что большинство электросетей в Беларуси и подстанций просто не выдержат такой дополнительной нагрузки. Если из деревни два-три дома подключат электрические котлы — это одно, а если несколько десятков — это совсем другое. Тут уже нужно модернизировать электрические сети. Но если на газификацию в бюджете деньги уже выделены, то на такую масштабную модернизацию электросетей — нет, только на стандартную, плановую.

Даже те, кто может, на самом деле не могут

В Беларуси имеются населенные пункты с сетями, которые вполне могут выдержать новые нагрузки. Более того, в таких населенных пунктах дома уже имеют достаточную входную электрическую мощность и даже используют электричество для отопления и горячего водоснабжения. Например, для дома 100-120 кв.м. вполне достаточно три фазы по 10 кВт каждая, чтобы хватало и для отопления и для горячей воды и для всего остального. Это стандартное подключение для нового загородного дома. Но правительство и разработчики указа сделали все возможное, чтобы владельцы таких домов использовали газ, а не электричество.

Никто не понимает, зачем нужно было мудрить с отдельным счетчиком и подключением. Если учесть, сколько потребляет электрокотел для нужд отопления и горячего водоснабжения, то в сравнении с ним все остальное — мизер. Даже если в доме электроплита, электродуховка, электрочайник, кофеварка, микроволновка, стиральная машина — все равно в зимнее время они будут брать не более 10% от общего потребления. И только летом, возможно, до 50%. Но если правительств и президент хотят стимулировать потребления электроэнергии вместо газа, непонятно, почему тарифы на электричество для электроплит повысили, а не снизили до уровня все тех же 3,5 копеек? Что это за ход конем такой?

Надо отметить, что в Беларуси уже есть тариф для нужд отопления и горячего водоснабжения для домов, которые не подключены к центральному отоплению и газоснабжению. Но там ограничение потребления в 300 кВт в месяц, что мизер в сравнении с реальным потреблением. За все остальное приходится платить практически по себестоимости. Правительство утвердило новый тариф для таких домов, который можно использовать без отдельного счетчика. Но опять же сделано все было довольно хитро. Вместо того, чтобы просто снизить указанный тариф, Совмин утвердил новый по 7 копеек за киловатт. Он действует без дополнительного счетчика, для него не нужно проводить отдельную линию со всеми вытекающими последствиями, но для его подключения нужно опять же идти в «Энергосбыт» и писать заявление. Никакого автоматического снижения с 1 января, как это происходит везде. При этом в «Энергосбыте» говорят, что пока не могут перевести на новый тариф, так как не поступили соответствующие разъяснения, которые будут, в лучшем случае в конце января.

Тут опять же непонятно, почему общий тариф без отдельного счетчика сделали в два раза дороже того, который с отдельным, хотя объемы потребления электрокотла и всего остального даже близко несопоставимы. Почему нельзя было сделать по 4 копейки, что вполне было бы сопоставимо с реальностью и действительно стимулировало бы потреблять электричество, а не проводить газ? Или цель все же стояла обратная?

Сейчас многие люди, которые уже вступили в газовые кооперативы, стоят перед непростым выбором. Они просто не знают, что делать дальше: либо продолжать проводить газ, или все же ориентироваться на электричество? Странно, но Минэнерго и правительство не поясняют, как будут менять тарифы на газ и электричество дальше, чтобы люди могли сделать осознанный выбор. Все вкупе наводит на мысль, что кто-то очень старается не только сделать невыгодным переход страны с газа на электричество, но и максимально усложнить данный процесс.