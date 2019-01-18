Алан Айткен (Alan Aitken) из Сент-Эндрюсского университета в Шотландии обнаружил рулон с периодической системой химических элементов Менделеева, возраст которого оценивается в 133-140 лет. На настоящий момент это самая старая таблица из известных. Об этом сообщает издание Science Alert.

Исследователь нашел плакат, написанный на немецком языке, в хранилище под аудиторией, в которой читают лекции по химии, среди химикатов и лабораторного оборудования. Его проанализировал эксперт из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и определили возраст таблицы, исходя из изображенных на ней химических элементов. Так, германий, открытый в 1886 году, не указан, в отличие от галлия и скандия, обнаруженных в 1875 и 1879 годах соответственно.

Кроме того, выяснилось, что шотландский университет приобрел таблицу у издателя, находящегося в Вене (Австрия). Таким образом, учебный материал был выпущен менее чем через двадцать лет после того, как Дмитрий Менделеев открыл периодическую систему химических элементов.

Обнаруженный плакат был подвергнут реставрации и консервации, включающей очистку бумаги и погружение в химический раствор для поддержания правильной кислотности. Артефакт будет храниться в Сент-Эндрюсском университете.