Среднесрочный рост экономики может существенно ниже 2%, а дефицит бюджета может превысить прогнозные показатели.

Исполнительный совет Международного валютного фонда опубликовал заключение после завершения ежегодных консультаций с Беларусью.

МВФ отметил, что впервые за три квартала 2018 года рост достиг 3,5%, внешний спрос благоприятствовал экспорту, а двузначные темпы роста заработной платы способствовали внутреннему спросу. При этом позиции по внешним счетам ухудшились из-за повышения роста импорта, в том числе связанного со строительством АЭС. МВФ отметил исторически низкий уровень инфляции (5% в ноябре 2018 по сравнению с тем же периодом 2017 года) и относительно стабильный обменный курс.

Бюджетные доходы увеличились благодаря устойчивому внешнему спросу, более благоприятных условий торговли и перераспределению импортных пошлин в рамках ЕАЭС, но расходы росли еще быстрее. «В итоге общий дефицит бюджета, включая квазифискальные расходы на государственные предприятия, может достичь 1,3% ВВП в 2018 году по сравнению с 0,3% в 2017 году», считает МВФ. Специалисты ожидают умеренного снижения дефицита в среднесрочный период до около 0,5% ВВП.

«Среднесрочные перспективы в отсутствие решительных структурных реформ ограничены, на них сказываются неблагоприятные демографические факторы и слабый рост производительности. В этих условиях ожидается, что среднесрочный рост составит 2%», – считают эксперты. При этом они отмечают, что при неполной компенсации Россией убытков от налогового маневра, «среднесрочный рост может быть существенно меньше 2%, а дефициты бюджета и счета текущих операций превысят указанные выше прогнозируемые значения». Неполную компенсацию за налоговый маневр МВФ назвал основным риском для экономики Беларуси.

Исполнительные директора МВФ отметили восстановление экономического роста, но обратили внимание на риски, связанных с быстрым увеличением госдолга, высокой долларизацией и неопределенной ситуацией вокруг последствий налогового маневра России.