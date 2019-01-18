УП «Мингорсвет» пятый год подряд в промышленных масштабах украшает столицу объемными световыми фигурами. По творческой плодовитости и аппетитам унитарное предприятие может сравниться только с поклонниками бронзовых фигур из горисполкома.

Светящиеся скульптуры массово начали устанавливать в канун 2015 года. Это были две конструкции в виде новогодних шаров высотой 8 метров на Октябрьской площади. В 2016 году у «Минск-Арены» установили 7-метровую композицию «Клюшки с шайбой» и арку размерами 4,6×4,6 метров напротив ГУМа. В 2017-м «Мингорсвет» соорудил у Футбольного манежа на проспекте Победителей «Мяч» высотой 11 м, «Трактор» на Партизанском проспекте, «Арфу» у Филармонии, «Книгу» у Национальной библиотеки и «Клоуна» у цирка.

«Лошадь с каретой» и «Световая арка» на пл. Свободы, «Световой бульвар» на ул. Герцена, «Зубр» на пр. Дзержинского, «Лоси» на ул. Притыцкого, «Колос» на пл. Я. Коласа, «БелАЗ» на пр. Независимости рядом с МКАД, «МАЗ» на Партизанском проспекте и «Лошадь с санями» на Октябрьской площади появились в 2018 году.

Руководство УП «Мингорсвет» неоднократно выступало в СМИ и хвасталось своими шедеврами. Главное достоинство фигур — их экономичность. «Средняя нагрузка — 1,5-2 кВт на фигуру, максимальная — до 3. Столько примерно потребляет электрочайник или утюг», — утверждали чиновники.

Однако главная интрига — во сколько же обошелся яркий креатив жителям города. Информацию можно найти на сайте Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен, где публикуются результаты тендеров. Не знаем как вас, а редакцию #RFRM суммы шокировали. Судите сами:

«Зубр» — 249 000.00 BYN

«Колос» — 199 000.00 BYN

«МАЗ» — 197 000.00 BYN

«БелАЗ» — 298 000.00 BYN

«Лоси» — 194 500.00 BYN

«Световой бульвар» — 120 000.00 BYN

«Световая галерея» — 149 500.00 BYN

«Лошадь с санями» — 146 500.00 BYN

«Лошадь и карета» — 149 000.00 BYN

«Письменность» — 190 000.00 BYN

«Арфа» — 34 000.00 BYN

«Трактор» — 150 000.00 BYN

«Клоун» — 62 000.00 BYN

Без учета «Клюшки с шайбой» и «Мяча» выходит около 2,14 млн рублей. Даже по сегодняшнему курсу более 1 млн долларов.

Если вы думаете, «Мингорсвет» остановится на этом, вы глубоко заблуждаетесь. В 2019 году в Минске будет установлено 12 новых объемных световых фигур. Столицу украсят светящимся паровозом на улице Чкалова, аистами — возле камвольного комбината, пожарной машиной — на улице Олешева. Также предусмотрена установка 8 светящихся шаров с логотипом II Европейских игр.