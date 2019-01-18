Как выжить при пандемическом гриппе

Штамм H1N1 побывал в 2009 году, нередко его называли «свиным» гриппом. Но вирусологи поправляют: это неправильно. Верное название штамма — «Michigan». Пандемическим такой вирус называют потому, что он обладает усиленной способностью противостоять иммунитету, заражать организм и вызывать тяжелые осложнения.

Главные признаки вируса H1N1

— Болезнь начинается стремительно: с высокой температурой, резкой головной болью, особенно в области надбровных дуг.

— Появляется ломота в мышцах.

— Как правило, нет симптомов, характерных для «обычных» простуд — ни насморка, ни кашля.

— На 2-3 день вирус уходит в легкие, начинается резкий лающий кашель. Появляется чувство тяжести в груди.

— Самое частое и опасное осложнение — пневмония (воспаление легких).

Что делать, если вокруг растет заболеваемость пандемическим гриппом

1. Избегайте закрытых мест с большими скоплениями людей — когда есть такая возможность. Походы в театры, на выставки, возможно, пока стоит ограничить.

2. Если кашляет кто-то поблизости, постарайтесь отойти минимум на 1,5 метра.

3. В метро и общественном транспорте не дотрагивайтесь руками до носа, рта, глаз — иначе облегчите вирусу попадание на слизистые, откуда ему проще проникнуть в организм.

4. Надевать защитную маску имеет смысл, если болеете вы сами (чтобы не заразить окружающих), либо если рядом кто-то чихает/кашляет. В этом случае маска поможет задержать частицы слюны и слизи из носа больного, содержащие вирусы. Важно: менять маску нужно не реже, чем через 2, максимум — 3 часа.

5. Возвращаясь из общественных мест — из магазина, метро, с работы — обязательно тщательно мойте руки с мылом.

6. Также по возвращении желательно промыть нос морской водой (продается в виде спреев в аптеках).

7. Старайтесь избежать пересушенного воздуха в помещениях — из-за этого сохнет слизистая в носу, и опять же облегчается доступ вирусам. Если нет увлажнителя, ставьте миски с простой водой.

8. Почаще проветривайте помещения.

9. Избегайте недосыпа. Исследования, проведенные в Йельском университете (США), показали: при недостатке сна нарушается работа гена TLR-9, отвечающего за иммунитет. Те, кто спит менее 7 часов в сутки, в три раза больше подвержены риску подцепить простуду и грипп, чем люди, спящие 8 часов.

10. Ешьте меньше сладостей. Ученые из Университета Лома Линды (Калифорния, США) установили: у добровольцев, которые употребляли по 100 г сахара в день — это четыре полных столовых ложки, включая сахар в выпечке, соусах и т.д. — снижались защитные силы организма. При избытке сладкого наши иммунные клетки-фагоциты частично теряют способность отлавливать и уничтожать микробов, поясняют исследователи. Такое ослабление защиты наблюдается в среднем до пяти часов после употребления большой дозы сахара. Напомним: Всемирная организация здравоохранения рекомендует съедать не более 25 г сахара в день, это 6 чайных ложек.

© Рушан Каюмов

Как выжить при пандемическом гриппе

НА ЗАМЕТКУ

Чеснок на иммунитет не действует, а мед — поможет

Пытаться «поднять» иммунитет разными лекарствами и биодобавками — пустая трата денег, подчеркивают врачи-иммунологи. Эффективность таких средств не доказана, а вот усилить нагрузку на печень и почки они могут запросто. Что касается других способов в целом улучшить состояние организма в период гриппа и простуд, то вот, что рассказал «КП» директор Научно-клинического консультативного центра аллергологии и иммунологии, профессор Юрий Смолкин:

— Отличное природное средство, помогающее поддержать иммунитет — качественный мед. Редкий случай: такое благотворное воздействие меда подтверждено научными исследованиями. Увы, такой метод не пригодится тем, кто страдает аллергией на сам мед, пыльцу и другие компоненты, производимые пчелами.

— Чеснок — это бактерицидное средство, то есть помогает убивать определенные виды бактерий. На сам иммунитет не действует.

— Шиповник и черная смородина вопреки распространенным представлениям не имеют научно доказанного иммуностимулирующего эффекта. Но в целом они поддерживают нормальную жизнедеятельность организма, поскольку содержат полезные вещества.

— Еще одно обсуждаемое средство — женьшень — не стимулирует иммунную систему напрямую. Но воздействует на вегетативную нервную систему, которая в свою очередь влияет на разные органы, в том числе задействованные в иммунном ответе. Так что, в конечном счете, женьшень может не только поднимать тонус, но и «подбадривать» иммунитет. Однако важно помнить о противопоказаниях — в частности, нужно быть осторожными и советоваться с врачом при заболеваниях щитовидки, центральной нервной системы, сердечно-сосудистых нарушениях.

ВОПРОС РЕБРОМ

Как быть, если заболел

— В любом случае рекомендуется побольше пить, желательно — чуть подкисленные напитки (морсы, чай с лимоном).

— Из противовирусных лекарств от гриппа доказана эффективность у осельтамивира (торговое название Тамифлю), но только если его принять в течение 48 часов после появления первых симптомов болезни. Также в Японии и США появился препарат против гриппа нового поколения — с действующим веществом балоксавир. Ни в Европе, ни в России он пока зарегистрирован.

— При необходимости врачи советуют принимать симптоматические средства, то есть предназначенные для облегчения болезненных симптомов гриппа. То есть: жаропонижающие, противовоспалительные, обезболивающие, антигистаминные (противоаллергические). Перед их приемом нужно консультироваться с врачом. Как минимум — позвонить в Скорую или отделение неотложной помощи.

— Если появились опасные признаки осложнений, ухудшения состояния (см. выше инфографику) — срочно обращайтесь к врачу.

В ТЕМУ

Что ждет тех, кто делал прививку от гриппа

Вакцины, которые использовались в прививочной кампании 2018 года, предусматривают защиту от штамма H1N1. У тех, кто привит, риск заболеть существенно снижается. При этом 100%-й защиты от заражения гриппом прививка не дает. Главное преимущество — практически полностью исключаются опасные осложнения, в том числе тяжелая пневмония и летальный исход.