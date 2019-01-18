В Беларуси бытует миф о том, что государство в нашей стране, при всех его недостатках, работает намного лучше, чем в Украине. А на самом деле как?

Как показывают результаты исследования эффективности государства в Беларуси и Украине, проведенного международными экспертами в рамках проекта EU-STRAT, государства в нашей стране просто больше.

Разный старт

— Высокая роль государства во всех сферах жизни сохранилась в Беларуси еще с советских времен. В отличие от Украины, Беларусь, получив независимость, сохранила статус-кво социальной обеспеченности граждан, — рассказывает одна из авторов исследования, доктор социальных наук Татьяна Чулицкая (ЕГУ/ SYMPA).

Это произошло в большинстве своем за счет сохранения предприятий в госсобственности и предоставления ими соцуслуг. Важную роль сыграло создание более успешной по сравнению с Украиной налоговой системы.

— Государство смогло эффективно собирать налоги и заниматься «распределительным авторитаризмом», то есть обеспечивать определенный объем социальных услуг для населения, чтобы поддерживать лояльность. Эта способность перераспределять получаемые блага сохраняется до сих пор, — отмечает эксперт.

В Украине же после распада СССР госуправление практически сразу резко фрагментировалось и стало эксплуатироваться различными группами влияния.

— В результате появилось много «точек veto». Любая инициатива, любой закон мог быть заблокирован на самых разных уровнях, — рассказывает эксперт SYMPA Инна Ромашевская.

По ее словам, различные группы влияния, распределяли между собой министерства и с их помощью извлекали различные выгоды, которые могут дать те или иные ведомства или контролирующие органы. Многочисленные же попытки реформы оканчивались неудачей из-за политической поляризации и олигархических кланов (а также связанных с ними сетей влияния).

— Однако после «Революции достоинства» и в связи с подписанием соглашения об ассоциации с ЕС, реформам госуправления был придан новый импульс, — считает Инна Ромашевская.

Актуальное положение дел

Сегодня сравнение эффективности госуправления Украины и Беларуси далеко не всегда в пользу последней.

Несмотря на то, что налоговая система работает хорошо, денег на обеспечение основных социальных услуг не хватает. Средняя доля налогов для бизнеса, по данным Всемирного банка, в 2018 году составляла в Беларуси 52.9% от доходов, что, мягко говоря, не способствует развитию бизнеса. Предприятия же оставшиеся в государственной собственности по большей части убыточны.

В результате государство было вынуждено отменить льготы и повысить пенсионный возраст. И хотя на уровне оказания базовых социальных услуг (образование, здравоохранение и пр.) Беларусь выглядит заметно лучше, чем Украина, тенденции и в этих сферах далеко не радужные.

— Формально у Беларуси высокие количественные показатели (уровень грамотности 99.7% населения, а среднее образование имеют 89.3% населения), но качественные индикаторы весьма спорные, — говорит Татьяна Чулицкая.

То же самое можно сказать о здравоохранении, инфраструктуре, общественном транспорте.

Кроме того, в Беларуси имеет место высокая степень централизации и политизации госслужбы. Чиновники назначаются и снимаются с должностей приказами сверху. В результате они боятся самостоятельно принимать решения и выступать с инициативами.

В Украине же в сфере эффективности государственного управления последние годы были сделаны очень серьезные шаги.

— Появилась стратегия реформирования государственного управления 2016-2020 гг., система оценки результатов работы, модернизирована система найма и увольнения с госслужбы, введен контроль со стороны судебной системы, открытый конкурс на все позиции в государственном аппарате, — перечисляет Инна Ромашевская.

Хотя реформы в Украине идут очень медленно, считает эксперт. Продолжается борьба между политическими кланами за позиции влияния в правительстве, имеют место манипулирование открытыми конкурсами, сопротивление со стороны госслужащих, нанятых в соответствии со «старыми» процедурами.

— Значимую часть социальных услуг оказывают теперь частные компании. Например, почтовые услуги, кроме «УкрПошты», оказывают еще 8 частных компаний. Пробелы с общественным транспортом также успешно закрываются частниками. В то же время в Украине сохраняются очень серьезные проблемы в сфере здравоохранения, — рассказывает Инна Ромашевская.

Однозначного ответа, где государство работает более эффективно: в Беларуси или в Украине — по оценке экспертов, дать нельзя.

— На уровне оказания услуг ожидаемо оказалось, что в Беларуси государство работает лучше. Но в то же время политизация и централизация системы государственного управления в нашей стране негативно влияют на общее качество государственного управления и экономику. Напротив, в Украине, где предоставление услуг гражданам менее эффективно, осуществляются важные шаги в сфере реформирования системы госуправления, — комментирует результаты исследования профессор Лейденского университета (Нидерланды) Антоанета Димитрова.

Однако если начатые в Украине реформы будут доведены до конца – это заложит фундамент значительного повышения государственной эффективности в перспективе и даст возможность реализовывать более сложную и тонкую государственную политику, считают эксперты. В Беларуси же поводов для оптимизма в сфере госуправления пока не просматривается.