Известный экономист не считает, что Москва оказывает серьезное давление на Минск.

– Кажется, что разговор о Союзном государстве – это ужас-ужас. Да нет же, – отметил в программе Экономика на пальцах Сергей Чалый.

Он обратил внимание на недавнее высказывание главы российского МИД Сергея Лаврова. Говоря о договоре о создании Союзного государства, дипломат подчеркнул, что общих конституции, парламента и суда пока создать не представляется возможным, но «и мы на этом совсем не настаиваем».

Экономист считает, что «есть вещи, по которым можно сделать гораздо больнее», чем просто разговоры о Союзном государстве. И приводит в пример ситуацию десятилетней давности, когда вице-премьер и министр финансов России Алексей Кудрин отказался предоставить Минску кредит. Лукашенко тогда жестко раскритиковал его: «Он полностью консолидировался с нашими отморозками, которые здесь на западные деньги вякают и начинают нас учить работать».

В этом году Минск должен выплатить Москве внушительную сумму и без нового кредита придется непросто.

– И это было бы намного больнее – попробуй перекройся. Одним Китаем не обойдешься, – сказал Сергей Чалый.

Экономист полагает: «То, что политологи принимают за попытку поглощения, – это просто способ заговорить проблему».

– Белорусские власти поставили вопрос: ребята, вы по сути дела придумываете недобросовестную конкуренцию на рынке (к 2025 году должен быть создан общий рынок нефти, нефтепродуктов и газа – С.) (Со стороны Москвы) это попытка увести разговор. Классическая тактика ведения семейной ссоры: а ты когда-то вообще такое сделал! – отметил Чалый.