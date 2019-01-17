Со следующего года в вузах Беларуси планируется ввести курс истории белорусской государственности. Об этом сообщил 16 января на пресс-конференции заведующий центром Института истории Национальной академии наук Беларуси Валентин Голубев. По его словам, это уже почти решено.

На курс предполагается выделить больше часов, чем было на историю Беларуси, передает БЕЛТА.

«Такой курс одобрен деканами и ректорами наших вузов. Уже есть первый вариант учебной программы», — добавил академик-секретарь Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси Александр Коваленя.

Ученые Института истории НАН сейчас готовят пятитомник об истории белорусской государственности. Первый том был презентован 16 янвая в Минске. Также коллектив авторов во главе с Игорем Марзалюком готовит учебник по истории белорусской государственности.