15 января около 17:00 в Полоцке в остановочный пункт во время посадки людей в автобус въехала легковушка «Citroёn». С места ДТП водитель сразу же скрылся.

Все патрули милиции, находившиеся в окрестностях, были сориентированы на поиск нарушителя. Водителя, 31-летнего жителя Полоцка, задержали сотрудники ГАИ у него дома, он был пьян.

Автомобиль, на котором был совершен наезд, милиция нашла брошенным на улице в километре от жилища мужчины.

По счастливой случайности, в происшествии никто не пострадал. На водителя составили 7 протоколов об административных правонарушениях. Ранее он уже был лишен прав за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, об этом «ННВ» сообщила официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.