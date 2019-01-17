В Управлении Следственного комитета (СК) по Минску сообщили, что в отношении водителя грузовика, насмерть сбившего курсанта возле Военной академии, возбуждено дело.

ДТП произошло в Минске вчера днем. Водитель на седельном тягаче МАN TGA совершил наезд на 19-летнего парня. Смерть курсанта наступила в машине скорой помощи. В СК проинформировали, что в отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 (нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК Республики Беларусь. Проверка продолжается.