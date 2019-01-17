По данным Комитета госконтроля, в Минске годами пустуют сотни новых квартир, в том числе предназначенные для отселения граждан из ветхого жилья или идущего под снос. При этом количество пустующих квартир не сокращается, а увеличивается каждый год.

Как отметил в своем ведомственном журнале КГК, в настоящее время в Минске пустуют без мало около тысячи квартир. При этом 57% квартир, это новое жилье, которое было возведено застройщиками, а потом передано Мингорисполкому в качестве компенсации. Квартиры предназначались для переселения граждан из ветхого жилья, а также для тех, чье жилье сносится. Часть квартир строилась для детских домов семейного типа. Однако их оказалось слишком много — значительно больше, чем требовалось реально для указанных целей. Но вместо того, чтобы инициировать изменения целевого назначения квартир и пустить их, например, на социальные нужды, «столичные власти заняли выжидательную позицию». В итоге некоторые новые квартиры пустуют аж с 2011 (!) года.

Еще более 200 квартир пустуют в Минске из числа тех, которые предназначены для повторного заселения. К ним законодательством и вовсе предусмотрено требование о заселении в течение месяца после освобождения. Но, как показала проверка, некоторые из них пустуют уже более 10 лет. Основная часть указанных квартир нуждается в ремонте, но реально Мингорисполком ремонтирует около 18% из них, да и то очень медленно. Остальные так и продолжают пустовать и неизвестно когда будут приведены в порядок.

КГК отмечает, что пустующее долгие годы жилье несет немалые убытки бюджету Минска, в то время как могло приносить существенную прибыль. Общие потери от бесхозяйственности столичных властей контролеры оценивают в несколько миллионов рублей.

«Сегодня эти квартиры стали для города обузой. Вместо решения жилищных проблем минчан или пополнения бюджета они приносят лишь убытки., которые оплачивает столичный бюджет и предприятия-балансодержатели», — констатирует КГК.