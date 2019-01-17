В четверг, 17 января, президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва участвовал в торжественном открытии почетного консульства африканского государства в Минске. Об этом сообщает БЕЛТА.

Красную ленточку высокопоставленный гость Беларуси перерезал вместе с заместителем главы МИД РБ Андреем Дапкюнасом.

– Для меня большая честь принять участие в этой торжественной церемонии, которая свидетельствует о растущих контактах между Зимбабве и Беларусью, – прокомментировала событие Эммерсон Мнангагва.

По словам почетного консула Зимбабве в Беларуси Александра Зингмана, представительство африканской страны в республике будет способствовать дальнейшему развитию партнерских отношений между двумя государствами.