В Беларуси запустили первый магистральный нефтепродуктопровод

Торжественная церемония пуска магистрального нефтепродуктопровода «Новополоцк–Фаниполь» состоялась 16 января. Таким образом, объект начал функционировать в полном объеме.

Реализация масштабного проекта началась в 2013 году. В декабре 2016-го был завершен первый пусковой комплекс (до склада хранения в агрогородке Крулевщизна в Докшицком районе Витебской области), спустя два года работы закончили на втором.

Завершение строительства объекта позволило организовать перемещение нефтепродуктов от ОАО «Нафтан» до складов хранения предприятия «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» в Фаниполе Дзержинского района. Кроме того, ввод нефтепродуктопровода даст возможность минимизировать транспортные расходы и время, которые затрачиваются на доставку около 1,5 млн тонн автомобильного топлива в год.

Стоимость реализации проекта составила около 70 млн рублей.