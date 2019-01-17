Минспорта постановлением от 15 января №22 установило на 2019 год повышения тарифной ставки (оклада) спортсменам, тренерам и другим специалистам национальных команд Беларуси по видам спорта.

Они остались на том же уровне, которые были и в 2018 году:

350 процентов – для видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр, являющихся приоритетными;

220 процентов – для видов спорта, включенных в программу Олимпийских игр, не являющихся приоритетными;

190 процентов – для видов спорта, не включенных в программу Олимпийских игр, включенных в программу II Европейских игр 2019 года;

160 процентов – для видов спорта, не включенных в программы Олимпийских игр и II Европейских игр 2019 года;

160 процентов – для технических и авиационных видов спорта.