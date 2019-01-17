Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 января на переговорах с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой заявил, что видит большой фронт работы для Беларуси в Зимбабве. По его словам, если страны преодолеют определенные сложности в отношениях, то обязательно реализуют намеченные проекты.

При этом он пообещал всячески способствовать тому, чтобы власти Зимбабве «как можно быстрее преодолели все внутриполитические и внутриэкономические сложности», сообщили в Администрации главы белорусского государства.

Александр Лукашенко готов посетить Зимбабве, если перед этим там будут реализованы четыре-пять конкретных проектов, «которые бы увидел весь зимбабвийский народ».

Эммерсон Мнангагва в свою очередь отметил, что между Беларусью и Зимбабве сложились очень тесные и хорошие взаимоотношения. «Моя администрация и народ Зимбабве в целом рассматривают Республику Беларусь как братскую страну», — подчеркнул он, при этом признав тяжелую экономическую ситуацию в Зимбабве и крах национальной валюты.