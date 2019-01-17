Перед этим он хочет увидеть реализацию нескольких проектов.

Александр Лукашенко и президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва обсудили сотрудничество между странами на встрече сегодня в Минске.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь видит «большой фронт работ» для Беларуси в Зимбабве и хочет выстраивать со страной стратегическое партнерство, сообщает пресс-служба главы государства.

«Между нашими странами сложились очень тесные и хорошие взаимоотношения. Моя администрация и народ Зимбабве в целом рассматривают Республику Беларусь как братскую страну», – заявил Мнангагва.

Лукашенко сравнил сегодняшние проблемы Зимбабве с проблемами, которые переживала Беларусь более 20 лет назад, и выразил свою поддержку.

Лукашенко заявил, что с большим удовольствием посетит Зимбабве, но только после реализации «четырех-пяти конткретных проектов».