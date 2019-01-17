Минск наводнили бронзовые человечки. Я назвала бы их скульптурными игрушками (не всегда высокого художественного качества): почтальон, фотограф, зодчий, клоун, дровосек, дворник… Плюс милые домашние животные: из самых последних – корова в венке у Комаровского рынка. Мило. После строгой монументальной пропаганды советского периода даже забавно. Но время идет, игрушек все больше, и начинается… отрыжка. Как после перенасыщения. В столице явный переизбыток бронзовой безделицы.

Вот, например, тот же памятник городовому – не к ночи будь сказано. Почему он вообще почти два года назад появился в центре столицы? Просто министру захотелось? И этого достаточно? А завтра на Городском Валу откроется памятник пожарному… Здесь точно сам министр МЧС отмашку давал – по крайней мере скульптор Юрий Онушко, автор этого «Огнеборца», так рассказывал в своем интервью. Похоже, каждое ведомство теперь имеет право ставить в честь своей профессии любые монументы, любые украшения. Ну, кто еще кроме МВД и МЧС у нас богачи? Например, стоматологи. Представляете, в скором времени появится на одном из проспектов какой-нибудь «Зубодер»? Или вот айтишники хорошо зарабатывают. Композиция «человек перед компом» – никого вокруг не вижу, ничего не слышу – нас, горожан, устроит? А ведь ребята, если скинутся, смогут поставить себе все что угодно, у них средства есть. Но если без шуток, вам не кажется, что эта монументальная вольница уже на грани фола, на грани вкусовщины? В конце концов, у Мингорисполкома должен быть какой-то более-менее стройный план монументальной пропаганды (и не надо бояться этого пафосного слова). Сегодня получается, как на базаре: есть спонсор – есть памятник. А нужен ли он городу и белорусскому миру?

На мой взгляд, в игре с бронзой пора сделать передышку. И обсудить с обществом, кому действительно надо поставить в Минске памятник в первую очередь. Вне всякого сомнения, это должен быть памятник народному писателю Василю Быкову…

Полный текст колонки Елены Молочко читайте в газете «Народная Воля» за 18 января