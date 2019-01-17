Как Беларуси защититься от российской пропаганды?

На днях, после многолетнего перерыва, Беларусь вновь почувствовала на себе тяжесть пропагандистского оружия Кремля.

В минувшее воскресенье Дмитрий Киселев прошелся по недавнему заявлению Александра Лукашенко о том, что Москва может потерять Беларусь как союзника, заявив, что «если в Минске решат остаться без России, то Беларусь просто исчезнет». В понедельник в новостях на телеканале НТВ показали большой сюжет, в котором рассказали о якобы имеющем место в Беларуси разгуле национализма и русофобии. С подобными материалами вышло и ряд крупных и не очень российских интернет-изданий.

По мнению политического обозревателя Александра Класковского, это лишь «пробные единичные выстрелы», за которыми вряд ли в ближайшем будущем последует полноценная информационная война.

— Причина в обострении отношений между Минском и Москвой по вопросу компенсации налогового маневра. Поскольку российское руководство, похоже, не намерено отступать, российские СМИ пытаются всеми способами дискредитировать белорусскую сторону. Показать, что Беларусь и ее руководство идет не туда, — рассказывает Класковский.

Таким образом российские медиа оправдывают жесткую позицию Кремля по отношении к Беларуси. Однако в информационном «мочилове по полной программе» сейчас нет никакой необходимости, считает эксперт.

В то же время, если Беларусь не будет укреплять свою информационную безопасность, то вскоре российской экспансии нечего будет противопоставить.

Рубильник не поможет

По мнению опрошенных Завтра твоей страны экспертов, власти Беларуси осознают опасность исходящую от доминирования в белорусском медиа-пространстве российских СМИ, однако мало что могут ему противопоставить.

— Белорусское руководство уже долгое время в определенной степени фильтрует контент российских каналов. Массовому зрителю доступны в основном гибридные каналы вроде ОНТ или НТВ-Беларусь, где часть контента белорусская. У Беларуси есть возможность вырезать сюжеты и программы. Как, например, в свое время не был показан «Крестный батька», — напоминает Александр Класковский.

Однако надеяться на то, что в случае чего можно взять и просто порезать ножницами эфир недальновидно. Белорусские власти вынуждены действовать с оглядкой на Москву, а резкое изменение сетки вещания будет расценена ей как антироссийская политика. Это в свою очередь может привести к атакам не только на информационном, но и на нефтяном, торговом и других фронтах.

Теоретически белорусские власти могли бы постепенно наращивать свой контент. Однако на практике это сделать очень сложно, так как многие белорусы уже живут в искаженной российской пропагандой реальности.

— Надо признать, что российская пропаганда, при всем ее разрушительном воздействии делается достаточно талантливо и креативно. В ее создание вкладываются огромные деньги, поэтому она очень популярна у многих белорусов. В случае отключения российских телеканалов, белорусы просто будут смотреть этот контент в интернете, — считает политический обозреватель.

Сегодня речь идет уже не только и не столько о пропагандистском ТВ, сколько б интернете, соцсетях, где идеи «русского мира» продвигаются не менее активно, соглашается эксперт Белорусского института стратегических исследований BISS Вадим Можейко.

— Если мы посмотрим на тренды YouTube в Беларуси, то увидим там практически один российский контент, в том числе контент российских телеканалов. Того же Киселева, Соловьева, — говорит эксперт.

Противопоставить им белорусским властям нечего, считает он.

— Создание подобного контента очень дорогое удовольствие, денег на которое у белорусских властей нет. К тому же, отвечать пропагандой на пропаганду крайне неэффективная тактика, которая, как показывает мировая практика, ни к чему хорошему не приводит, — говорит Вадим Можейко.

В сложившейся ситуации необходимо наращивать национальную идентификацию, понимание, что мы – отдельная нация со своей историей, своими корнями, что независимость это ценность, как это делается, например, в Прибалтике, где несмотря на все старания российская пропаганда не имеет практически никакого влияния. Однако для этого придется трансформировать всю политическую систему. Должна соблюдаться свобода слова, граждане должны влиять на происходящее в стране. На что, конечно трудно надеяться, даже в условиях, когда «запахло жареным».

— Весь драматизм ситуации в том, что раскрепощенное общество для Лукашенко — фобия пострашнее Кремля, — говорит Александр Класковский.

Решение в сфере образования

Впрочем, не все безнадежно, считает заместитель главы Таварыства беларускай школы Тамара Мацкевич.

По ее словам лучшая защита от пропаганды — хорошо развитое критическое мышление. И этому можно и нужно учить.

— Сегодня школа только транслирует знания и требует их запоминать, чтобы потом сдать централизованное тестирование. В результате мы имеем поколение за поколением людей, не защищенных от пропаганды, — говорит Мацкевич.

Но в действительности основная задача образования показывать настоящую картину мира, говорить и показывать правду. Медиаграмотность должна быть интегрирована в преподавание каждого предмета.

—Это не значит, что на физике должны рассказывать, как устроены медиа. Нужно просто искать и разбирать интересные кейсы. Например, документальные и художественные фильмы, где допущены ошибки в физических явлениях. На химии – разбирать рекламу крема из вытяжки жемчуга, который якобы помогает сохранить кожу молодой, объясняя, что жемчуг твердая субстанция и сделать из него вытяжку невозможно, — объясняет эксперт. — Дети разбирают эти примеры, и постепенно у них появляется критическое мышление.

Сегодня, когда на государственном уровне противопоставить пропаганде нечего, это может и должен делать каждый учитель в школе, преподаватель в университете. Такой же деятельностью, в том числе для взрослых, должны заниматься негосударственные организации и СМИ, убеждена Тамара Мацкевич.