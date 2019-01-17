Гражданин Казахстана, как обнаружили сотрудники Гродненской таможни, сделал попытку вывезти из Беларуси в Литву семь книг по литературе и искусству XX века.

Гражданин на пропускном пункте «Каменный лог» заявил о том, что не провозит на автомобиле товары, которые подлежат обязательному декларированию. При осмотре автомобиля, сотрудники обнаружили картонную коробку, в которой находились три тома «Истории искусства всех времен и народов» и четыре тома «Истории живописи всех времен и народов». На данный момент в отношении гражданина Казахстана возбудили дело и изъяли книги, стоимость которых оценили в семь тысяч долларов.