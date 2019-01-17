Суд Партизанского района Минска вынес приговор по уголовному делу в отношении спортсмена ООО «НФК Крумкачы» о незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского городского суда.

Спортсмен признан виновным в незаконных с целью сбыта приобретении и хранении особо опасных психотропных веществ, совершенных группой лиц, в крупном размере. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии усиленного режима, без конфискации имущества.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законом порядке.

В суде установлено, что обвиняемый незаконно с целью сбыта приобрел альфа-PVP массой не менее 47,35 г, амфетамин (фенамин) массой не менее 8,91 г, то есть в крупном размере. После этого некоторую часть вещества употребил самостоятельно, а часть — незаконно с целью сбыта продолжил хранить дома.

Спортсмена задержали 9 октября 2018 года. Во время обыска у него дома обнаружили более 40 г запрещенного вещества.