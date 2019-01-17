Когда дело доходит до потери веса, одним из первых вопросов становится такой: что можно есть, чтобы терять вес?

На него корреспонденту агентства «Минск-Новости» попыталась ответить врач-диетолог Дарья Золотовская.

— Сначала надо понять, какую положительную роль играет жир в нашей жизни. Он защищает органы, согревает, способствует росту клеток и дает энергию. Избыток жира в организме вреден и может привести к серьезным проблемам со здоровьем, таким как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Изменение рациона для сжигания жира обычно включает в себя две рекомендации: замену насыщенных (плохих) жиров на ненасыщенные (хорошие) и ограничение общего потребления калорий таким образом, чтобы организм был вынужден сжигать некоторые из своих жировых запасов для производства энергии, — поясняет Д. Золотовская.

Для первого пункта стоит включить в свое меню, например, жирную рыбу (семга, скумбрия, лосось), авокадо, льняное масло.

— Но есть еще один способ: можно добавить в рацион продукты, которые улучшают жировой обмен в организме и уменьшают всасывание жиров в кишечнике, — отмечает врач.

О таких продуктах сейчас и поговорим.

1) Перец чили

Капсаицин, который содержится в перце чили, может вызывать потерю веса и бороться с накоплением жира. Но злоупотреблять им всё же не стоит, чтобы не навредить желудку.

2) Грейпфрут

Этот фрукт является отличным ускорителем метаболизма. Причем достаточно всего половинки грейпфрута в день, чтобы запустить процесс сжигания жира и держать организм в тонусе.

3) Зеленый чай

Этот напиток с горьким вкусом вызывает растущий интерес у активно худеющих людей из-за своей способности стимулировать окисление жиров. Как это работает? Все дело в катехиновых полифенолах. Считается, что катехины стимулируют окисление жиров и могут ускорять метаболизм. Многие диеты так или иначе включают в себя 1-2 чашки зеленого чая ежедневно.

4) Водоросли

Водоросли содержат фукоксантин, способствующий уменьшению концентрации жира. Исследования показывают, что длительное употребление водорослей в пищу приводит к потере веса, поскольку улучшается липидный обмен. В них также содержится большое количество клетчатки, что улучшает пищеварение и позволяет дольше чувствовать себя сытым.

5) Корица

Сейчас эту специю используют в борьбе с лишним весом очень активно, ведь она снижает уровень холестерина и глюкозы в крови, а также «тормозит» выбросы инсулина, которые отвечают за формирование жировых отложений.

— Но надо понимать, что одни эти продукты от лишнего веса не избавят. Нужно следить за своим рационом и заниматься физическими упражнениями. Все это в комплексе поможет привести себя в порядок и до старости быть здоровым, — заключает Д. Золотовская.