Белорусские чиновники, похоже, не хотят пускать на белорусский радиовещательный рынок крупных российских игроков. Именно так можно объяснить отказ открыть радиостанцию «Спорт FM». Не исключено, что «Спорт FМ» создается на российские деньги, а известных белорусских спортсменов могли использовать в качестве лоббистов российского проекта по скрытому захвату рынка белорусского FM- радиовещания…

«Народная Воля» попыталась выяснить, кто стоит за нашими известными спортсменками, а также кто готов был финансировать новую радиостанцию, на которую в год нужно минимум полмиллиона долларов…

Полный текст статьи читайте в газете «Народная Воля» за 18 января