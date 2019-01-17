Нефтяная компания «Янгпур», которая принадлежит «Белоруснефти», открыла новое месторождение черного золота.

«Янгпур» открыла Богдановское месторождение. Сейчас оно отдает фонтанным способом порядка 80 тонн нефти в сутки. Белорусские специалисты оценили, что извлекаемые запасы составляют от 200 до 600 тысяч тонн нефти, сообщает belmarket.by со ссылкой на пресс-службу белорусского предприятия.

«Для нас это немало. В прошлом году мы добыли 193 тысячи тонн нефти, это рекордный уровень за 25 лет деятельности компании. Фактически в «Янгпуре» прирост сырьевой базы как минимум компенсировал этот объем. И новое месторождение позволяет коллективу более интенсивно вырабатывать запасы», – считает директор ОАО «НК Янгпур» Александр Поляков.

Место, где фонтанирует сейчас нефть, белорусские геологи посчитали перспективным еще в 2015 году. Изначально там не планировалось проводить геологоразведку, но затем компания вернулась к нему из экономических соображений, потому что новое месторождение находится между Осенним и Вьюжным месторождениями, всего в 150 метрах от нефтелиний.

Специалистам ООО «Белоруснефть-Сибирь» для того, чтобы добыть нефть, пришлось бурить боковой ствол, протяженность которого составила 2 тысячи 365 метров. Также для добычи нефти геологи применили гидроразрыв пласта.