Беларусь вошла в Топ-20 стран с самыми красивыми девушками в мире

Топ-20 самых красивых женщин был опубликован по итогам крупнейших международных конкурсов красоты.

Как сообщает Missosology, страной с самыми красивыми девушками признали Венесуэлу. Именно у представительниц этой страны больше всего побед в престижнейших международных конкурсах красоты в 2018 году.

В частности, первое место Венесуэле принесли победившая на конкурсе «Мисс интернэшнл» Марием Веласко, ставшая второй на «Мисс Вселенной» Стефани Гутьеррес, а также девушки, представлявшие Венесуэлу на конкурсах «Мисс мира», «Мисс Земля» и «Мисс супранэшнл».

Таким образом Венесуэла обогнала Филиппины на несколько пунктов.

На третьей позиции Мексика, на четвертой — ЮАР и на пятой — Вьетнам, впервые вошедший в пятерку Топ-20.

У Беларуси — 18-я позиция в рейтинге. Отметим, что это единственная страна из бывших республик СССР в рейтинге.

Из соседей Беларуси в Топ-20 входит также Польша, которая заняла 14-ю строчку.

Топ-20 стран с самыми красивыми девушками