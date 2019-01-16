Правоохранительные органы взяли в разработку ряд банковских работников.

Одним из ключевых участников проходит председатель правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» (БМРЦ) Феликс Касперович, сообщил портал TUT.BY со ссылкой на источники.

«С начала года исполняющим обязанности председателя правления [БМРЦ] является Михаил Гоцман. Все системы функционируют в штатном режиме», — сказали в пресс-службе Белорусского межбанковского расчетного центра. Там не смогли прокомментировать информацию о задержании Феликса Касперовича.

ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» создано в октябре 2017 года на базе одноименного унитарного предприятия, входящего в состав Национального банка Беларуси.

В состав акционеров БМРЦ, кроме Нацбанка с долей 99,9%, входит ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП».

«Участие Национального банка в уставном фонде создаваемого юридического лица и владение контрольным пакетом акций, внедрение стандартов корпоративного управления и функций владельческого надзора обеспечат надлежащий контроль за межбанковскими расчетами, тарифной политикой, хозяйственной деятельностью, исполнением законодательства (в том числе в сфере защиты информации). Выбранная организационно-правовая форма позволит обеспечить высокую эффективность деятельности, облегчить доступ к потенциальным дополнительным инвестициям, снизить затраты на привлечение капитала и повысить стоимость активов», — говорилось в пресс-релизе Нацбанка по поводу акционирования своего расчетного центра.

БМРЦ выполняет функции технического оператора автоматизированной системы межбанковских расчетов и обеспечивает проведение основной доли безналичных расчетов в Беларуси. В день БМРЦ обрабатывает 250 000 транзакций на общую сумму 1 млрд долларов, говорится в фейсбуке компании.

В конце 2018 года Феликсу Касперовичу вручили свидетельство о регистрации БМРЦ резидентом Парка высоких технологий. Кроме того, Нацбанк передал расчетному центру функции абонентского пункта коллективного доступа к сети SWIFT (международная система переводов, объединяющая банки всего мира).

Касперович окончил Минское высшее инженерное зенитно-ракетное училище, Полесский государственный университет, Академию управления при президенте. В Нацбанке работал с 1995 года, постепенно дойдя до должности руководителя расчетного центра.