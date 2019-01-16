Трагедия случилась в Мстиславле в понедельник, 14 января. Умерла ученица 6 класса.

Источник в правоохранительных органах Могилевской области сообщил сайту «Белновости», что в настоящее время не известно, что именно стало причиной ее гибели. Местные жители говорят, что девочка получила плохую оценку в школе и весь день плакала.

По другой версии, у нее были проблемы с сердцем. Возможно, сердце не выдержало переживаний. Иные же предполагают, что она могла перепутать лекарства. Есть еще гипотеза. Ученица покончила с собой и-за конфликта с учителем.

Директор школы, где училась девочка, последнюю версию отрицает, утверждая, что никаких конфликтов не было. По ее словам, так думает мама ребенка. В том, что произошло на самом деле, должны разобраться компетентные органы.