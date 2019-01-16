В Египте нашли гробницы, спрятанные в оазисе

В Египте на территории оазиса Дахла в Ливийской пустыне обнаружено две гробницы римского периода.

Об этом сообщило Министерство по делам древностей Египта на своей странице в Facebook, пишет korrespondent.net.

Одна из находок украшена росписью процесса подготовки к мумификации. Гробница создана из глины.

Вторая найденная в деревне Мут гробница создана из песчаника. Там сохранилась лестница из 20 ступеней, ведущая к погребальной комнате. Сам зал построен из кирпича и имеет вытянутую с востока на запад форму.

В гробнице обнаружены человеческие останки, глиняные лампы и керамическая посуда.