Уроженец Беларуси Тимур Дмитриев на пару с партнером Майклом Уайтли откроют в городе Чарльстоне штата Южная Каролина коктейль-бар под названием «Далила».

Об этом пишет местное издание Charleston City Paper.

Сообщается, что Тимур и Майкл оба ранее работали в Лас-Вегасе. В частности, Тимур – барменом в заведениях «Хэтчет-Холл» и «Честнат-Клаб».

«Далила» появится на улице Спринг-стрит на месте бывшей семейной закусочной «Крукид-Краун». И задумано это место как бар с атмосферой Карибских островов 1950-х годов.

В меню будут классические карибские коктейли и их вариации, а также кухня данного региона – например, известные кубинские сэндвичи.

Открыть бар планируют до конца января этого года.