Правительство определило порядок признания детей находящимися в социально опасном положении.

Семью могут признать неблагополучной по ряду критериев. Одна из причин – злоупотребление своими правами или жестокое обращение с ребенком, если это создает опасность для его жизни или здоровья.

Еще одна возможная причина — аморальный образ жизни родителей, а также ситуация, при которой родители не кормят ребенка или чинят препятствия в получении обязательного общего базового образования.

Причиной может стать также систематическое невыполнение рекомендаций медработников по диагностике, лечению и медицинской реабилитации ребенка, что может нести угрозу его жизни или здоровью. Признать ребенка находящимся в социально опасном положении могут также, если родители недостаточно контролируют его образ жизни и он из-за этого совершает правонарушения.

Документ вступает в силу с 1 февраля 2019 года. Принятые до этого решения о признании детей находящимися в СОП должны быть пересмотрены в течение шести месяцев.