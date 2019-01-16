Продажи новых легковых автомобилей в Беларуси достигли исторического максимума

По итогам 2018 года продажи новых автомобилей выросли в Беларуси на 54% и достигли исторического максимума в 52835 единиц техники. Такого роста рынка не ожидал никто.

Согласно данным Автомобильной ассоциации «БАА», в 2018 году в Беларуси было продано 52835 легковых автомашин. Это приблизительно пять единиц техники на каждую тысячу жителей страны. Получается, что каждые 2 минуты и 20 секунд, продавался один новый автомобиль, пишет «Ежедневник».

Такого показателя Беларусь еще не достигала. По сути, он приблизил нашу страну к уровню самых отсталых стран ЕС, но до России и даже до Литвы, где за год продается по 10 новых автомобилей на каждую тысячу населения, Беларуси еще далеко.

Между тем, показатель 2018 года все равно можно считать историческим не только в плане объемов, но и в плане того, что в стране впервые новый автомобиль стало покупать выгоднее, чем с пробегом, заявил председатель БАА Сергей Михневич.

По словам эксперта, на неожиданный рост рынка оказали влияние два ключевых фактора. В первую очередь это доступность финансирования, то есть возможность приобрести новый автомобиль в кредит или лизинг. При помощи различных финансовых инструментов в 2018 году было куплено около 70% нового автопарка страны.

Вторым фактором роста стали юридические лица, вернее сказать, экономическая стабилизация в стране. Благодаря ей, бизнес который до этого три года жил в кризисе и сокращал расходы на обновление автопарка, начал активно реализовывать свой отложенный спрос.

«2018 год стал годом восполнения отложенного спроса», — констатировал Сергей Михневич.

Свою роль в росте рынка сыграли и несколько марок автомобилей, которые буквально выстрелили неожиданным спросом. В процентном отношении самый значительный рост показали Geely (+588%), Haval (+376%), Changan (+350%). В абсолютных цифрах лидером стали LADA (+6972 автомобиля), Geely (+2824), Volkswagen (+1342).

Делая прогноз для рынка на 2019 год, эксперты БАА проявляют осторожность. Они отмечают, практически весь отложенный спрос был удовлетворен в 2018 году, поэтому на него надежды мало. Финансовые инструменты также вряд ли станут серьезным стимулом для покупок, поскольку уже в конце 2018 года Нацбанк обеспокоился большой закредитованностью населения. Ожидается, что в текущем году банки ужесточат требования по выдаче новых кредитов.

По оптимистичным прогнозам экспертов, в 2019 году продажи новых автомобилей вырастут не более чем на 10-15%. Реально же рынок, скорее всего, останется на уровне 2018 года. А вот некоторые сегменты рынка будут переделены.

Так в планах Geely продать в Беларуси не менее 7020 автомобилей, что позволит марке выйти на третье место в стране по объемам, правда, при условии, что конкуренты серьезно не подрастут. Речь в первую очередь идет о Renault, LADA и Volkswagen. Эксперты также прогнозируют рост средневзвешенных цен на автомобили в пределах 10%.