Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы назвала нелегитимным второй президентский срок Николаса Мадуро, передает Reuters.

В связи с этим парламент заявил о признании Мадуро узурпатором власти и заведомо лишил все его действия законной силы.

Президента планируют подвергнуть международным санкциям, в частности, призвать США, ЕС, Чили и Бразилию заморозить его счета в банках.

Такое заявление сделал председатель Нацассамблеи Хуан Гуайдо, который 11 января 2019 года был объявлен временным главой Венесуэлы.

Депутаты уверены, что именно Гуайдо должен стать президентом в соответствии с 233-й статьей конституции.

Ранее СМИ узнали о планах президента США Дональда Трампа признать президентом Венесуэлы Гуайдо вместо фактического главы государства Мадуро. США признают парламент единственным легитимным органом власти в Венесуэле.