Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 17 января из-за усиления порывистого ветра до 15-18 м/с. Ожидается также мокрый снег с дождем, туман и гололедица, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Во многих районах пройдут осадки (мокрый снег, дождь). Местами возможны слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется западный, юго-западный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, утром и днем на значительной части территории — до 15-18 м/с.

Температура воздуха ночью составит 1-7 градусов мороза, при прояснениях — минус 8-10 градусов, по западу — от нуля до плюс 1 градуса. Днем будет от нуля до плюс 5 градусов.