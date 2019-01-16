На Национальном правовом интернет-портале 16 января опубликовали постановление Минтранса от 26 декабря 2018 года №29, в котором прописаны требования к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных дорог. А значит, они уже действуют в нашей стране и организациями государственного дорожного хозяйства должны неукоснительно соблюдаться.

В частности, не допускаются:

на проезжей части: проломы, просадки, выбоины, иные повреждения или дефекты, посторонние предметы;

застой воды в водоотводах;

на обочинах и разделительных полосах: деформации, посторонние предметы и повреждения, представляющие опасность;

занижение обочин и разделительных полос, не отделенных от проезжей части бордюром, глубиной более 4-х см от уровня прилегающей кромки проезжей части;

в плане видимости дороги: деревья и кустарники, земляные или снежные валы, наружная реклама и иные сооружения высотой более 0,5 метра в зонах «треугольников видимости» на пересечениях и примыканиях автомобильных дорог между собой и с железнодорожными переездами, а также на пешеходных переходах, на внутренней стороне кривых в плане автомобильных дорог (зонах «срезки видимости»);

на оборудовании: более 10% неисправных фонарей на одном участке дороги и более 20% — на перекрестках, развязках, остановках и пешеходных переходах; два неисправных фонаря подряд;

высота бортового камня в местах расположения остановочных пунктов маршрутных транспортных средств более чем на 25 % ниже проектного положения;

на технических средствах организации дорожного движения: дорожные знаки и разметка плохой видимости, за исключением случаев, когда поверхность автомобильной дороги загрязнена или покрыта снежно-ледяными отложениями;

дефекты и повреждения на светофорах и элементах их крепления;

отсутствие отдельных секций, стоек, световозвращающих элементов, недостаточное натяжение каната, раскрытая сетка, трещины и сколы бетона до рабочей арматуры дорожных ограждений;

плохо видимые сигнальные дорожные столбики;

более двух временных дорожных знаков и одного знака дополнительной информации (таблички) на одной опоре;

на дорожных сооружениях: менять предусмотренное проектной документацией положение в пространстве;

колеи глубиной более 3 см и отдельные гребни возвышений, занижений и выбоин высотой или глубиной более 4 см;

Мероприятия по ликвидации зимней скользкости на дорогах проводятся в установленные сроки, с учетом степени сложности выполнения работ.

Наряду с установленными требованиями обязательными к соблюдению являются также нормы технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011), принятого Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827; технические нормативные правовые акты (в соответствии с законодательными актами Республики Беларусь).

Постановление Министерства транспорта и коммуникаций от 7 декабря 2004 г. № 50 «О нормативных требованиях к эксплуатационному состоянию и качеству содержания автомобильных дорог и утверждении Инструкции о порядке осуществления контроля за эксплуатационным состоянием и качеством содержания автомобильных дорог» признано утратившим силу.