В «Индексе качества жизни 2019» (Quality of Life Index 2019), составленном сервисом Numbeo, Минск оказался на 133-м месте.

Минск стал единственным белорусским городом, включенным в рейтинг. Всего в список вошло 277 городов из разных стран мира.

Отметим, что 133-е место Минска — относительно неплохой показатель. Во всяком случае, по сравнению с соседними столицами. Так Вильнюс оказался на 97-м месте, Варшава на 128-м, Рига — на 129-м. В то же время Киев разместился на 192-й позиции, а Москва — на 193-й.

Индекс городов по качеству жизни Numbeo формировали, учитывая восемь показателей: индекс покупательной способности, стоимость недвижимости относительно доходов населения, индекс безопасности, здравоохранения, стоимость жизни, индекс времени движения транспорта, загрязнение и климат.

В целом индекс качества жизни в Минске признан высоким. Он насчитывает 142,66 балла.

Так индекс покупательной способности в Минске назван низким, индекс безопасности — высоким, индекс здравоохранения — высоким, климатический индекс — высоким, индекс стоимости жизни — очень низким, соотношение цены недвижимости к доходу — высоким, индекс времени движения транспорта — низким, индекс загрязнения — умеренным.

В рейтинге Минск разместился между пакистанским Исламабадом и кипрской Никосией.

Лучшим городом в мире для жизни составители рейтинга назвали столицу Австралии Канберру. Второе место занял – Эйндховен (Нидерланды), третье — столица штата Северная Каролина Роли.